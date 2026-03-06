Бондаренко назвал психозом угрозы Зеленского в адрес Орбана

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана являются психозом. Об этом заявил глава крымского центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Угрозы Зеленского — психоз и проявление его неадекватности», — сказал он.

По мнению Бондаренко, действия Зеленского показывают, что с ним не может быть никаких конструктивных договоренностей. Он также счел, что президент пытается сорвать мирное урегулирование конфликта.

Ранее Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». В ответ Зеленский заявил, что Киев может передать адрес премьера Вооруженным силам Украины, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке.