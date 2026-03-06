Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 6 марта 2026Россия

В Крыму оценили угрозы Зеленского натравить ВСУ на Орбана

Бондаренко назвал психозом угрозы Зеленского в адрес Орбана
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана являются психозом. Об этом заявил глава крымского центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Угрозы Зеленского — психоз и проявление его неадекватности», — сказал он.

По мнению Бондаренко, действия Зеленского показывают, что с ним не может быть никаких конструктивных договоренностей. Он также счел, что президент пытается сорвать мирное урегулирование конфликта.

Ранее Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». В ответ Зеленский заявил, что Киев может передать адрес премьера Вооруженным силам Украины, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    В ЕС не захотели видеть на Украине нового Орбана

    Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

    Арабские страны разозлились на США

    Американские клоны «Шахедов» признали незаменимыми

    Бывшая ведущая Первого канала рассказала об исчезнувшей из ее жизни родне

    Бывшему «теневому президенту» Украины оставили охрану СБУ

    Раскрыто многомиллионное хищение экс-главой компании «Регион» и гендиректором «Толстого»

    Сын министра финансов Израиля получил ранение во время операции ЦАХАЛ

    Стало известно о связанных с Россией подробностях операции США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok