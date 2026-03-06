Реклама

04:20, 6 марта 2026Интернет и СМИ

В мире начали заканчиваться ракеты для ПВО Patriot

Handelsblatt: Из-за конфликта вокруг Ирана возник дефицит ракет для ПВО Patriot
Александра Синицына
Конфликт вокруг Ирана привел к тому, что в мире начали заканчиваться ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. О возникшем дефиците пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники в военных кругах.

Уточняется, что страны Персидского залива с начала обострения ситуации в регионе израсходовали порядка 800 таких ракет. Примерно то же количество выпустили армии США и Израиля. Издание отмечает, что государства хранят в тайне информацию о запасах этих вооружений, кроме того, американская сторона заявляла что имеет «достаточное количество» боеприпасов. Но у экспертов возникает все больше сомнений.

Кроме государств на Ближнем Востоке, в ракетах для ПВО Patriot остро нуждается Украина. Но мощности по их производству ограничены. Оборонная корпорация Lockheed Martin выпускает всего по 600 ракет в год.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

