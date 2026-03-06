В Москве обвалилась крыша катка ЦСКА, жертв удалось избежать

В Москве обвалилась крыша катка ЦСКА, жертв удалось избежать. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 20 февраля, но известно о нем стало позднее. «Все случилось ночью. В это время на катке никого не было», — сообщил источник агентства.

Каток ЦСКА располагается в Москве на Ленинградском проспекте. В здании проводят занятия фигуристы, в том числе группы тренеров Елены Буяновой и Екатерины Моисеевой.

Как сообщила Буянова, в данный момент руководство катка ожидает результатов экспертизы. «После этого станет ясно, что будет с катком. Мы надеемся, что он будет восстановлен. Это каток с большой историей, здесь выросли олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира», — сказала специалистка.