В России разработали уникальные капли от насморка

Ученые ВолгГМУ разработали капли от насморка, которые не вызывают привыкания

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали безопасные средства для применения в ЛОР-практике, стоматологии и дерматологии, которые не вызывают привыкания и аллергий. Лекарство превзойдут зарубежные аналоги, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на доктора фармацевтических наук Виктора Сиротенко.

В основу препаратов лег местный минерал — бишофит, который имеет противовоспалительное, противомикробное действие, а также стимулирует иммунитет и способствует восстановлению тканей при хорошей переносимости. Соответственно, лекарства на основе данного минерала будут безопасны для аллергиков.

Все разработанные средства уже переданы на клиническую апробацию, а также поданы заявки на патент.

Сиротенко отметил, что после получения патента, будет запущено производство лекарств, а крупные фармацевтические компании проявляют большой интерес к препаратам.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач Константин Летц-Орлецов назвал самый распространенный вид аллергии.