В Совфеде назвали достигнутую Ираном в конфликте с США цель

Пушков: Иран показал арабским государствам ненадежность союза с США

Иран подорвал доверие стран Персидского залива и Ближнего Востока к защите со стороны США. К такому выводу пришел сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, удары Ирана по военным базам США и радарам в Бахрейне, Катаре, Абу-Даби и Ираке, а также ущерб, который понесли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), призваны показать арабским государствам ненадежность союза с Вашингтоном и его неспособность обеспечить безопасность стран региона. «И этой цели Иран добился», — констатировал Пушков.

Сенатор обратил внимание на публикацию издания Foreign Policy, из которой следует, что «государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии их защищать».

Ранее президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами, обсудив с ними, в том числе конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, состоялась беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе разговоров с ближневосточными лидерами Путин заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре стран региона.