Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 6 марта 2026Россия

В Совфеде назвали достигнутую Ираном в конфликте с США цель

Пушков: Иран показал арабским государствам ненадежность союза с США
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Иран подорвал доверие стран Персидского залива и Ближнего Востока к защите со стороны США. К такому выводу пришел сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, удары Ирана по военным базам США и радарам в Бахрейне, Катаре, Абу-Даби и Ираке, а также ущерб, который понесли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), призваны показать арабским государствам ненадежность союза с Вашингтоном и его неспособность обеспечить безопасность стран региона. «И этой цели Иран добился», — констатировал Пушков.

Сенатор обратил внимание на публикацию издания Foreign Policy, из которой следует, что «государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии их защищать».

Ранее президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами, обсудив с ними, в том числе конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, состоялась беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе разговоров с ближневосточными лидерами Путин заверил их в том, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре стран региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране

    Акула покусала ныряльщика

    Москвич получил срок за секс с двумя школьницами

    В нейтральной стране задумали повысить налоги ради закупок американских истребителей

    Зеленский приехал на Донбасс

    Онколог опроверг миф о срочности лечения рака

    Самолет рухнул во двор жилого дома в США

    Стало известно об атаке на нефтяной танкер в Персидском заливе

    В Совфеде назвали достигнутую Ираном в конфликте с США цель

    Автослесарь угнал Matiz россиянки и протаранил на нем семь машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok