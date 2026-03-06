Реклама

В США подняли дюжину самолетов по тревоге из-за приближения российских Ту‑142

Fox: В США подняли истребители по тревоге из-за приближения военных Ту‑142 РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В США подняли истребители по тревоге из-за приближения российских военных самолетов к воздушному пространству страны. Всего навстречу двум обнаруженным бортам вылетела дюжина самолетов, такие данные приводит телеканал Fox News.

Инцидент произошел 4 марта. Командование NORAD засекло два Ту‑142 в зонах опознавания противовоздушной обороны (ПВО) США и Канады у Аляски. После этого в небо взмыли два F‑35 и два F‑22 ВВС США, четыре заправщика KC‑135, самолет ДРЛО E‑3, а также два канадских CF‑18 и заправщик CC‑150.

Уточняется, что российские самолеты не выходили за пределы международного воздушного пространства и не вошли в суверенное небо Соединенных Штатов или Канады. Такая активность в зоне ПВО случается регулярно и не расценивается как угроза.

В декабре истребитель ВВС США перехватил самолет рядом с резиденцией американского лидера Дональда Трампа во Флориде.

