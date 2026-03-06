Реклама

Спорт
11:53, 6 марта 2026Спорт

«Вашингтон» обменял проведшего более 1000 матчей с Овечкиным хоккеиста

«Вашингтон» обменял Карлсона, сыгравшего с Овечкиным более 1000 матчей
Владислав Уткин

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обменял в «Анахайм Дакс» проведшего больше 1000 матчей с Александром Овечкиным хоккеиста Джона Карлсона. Об этом сообщает сайт клуба.

Вместо Карлсона «столичные» получили право выбора в первом раунде драфта 2026 или 2027 годов, а также в третьем раунде драфта-2027. Если «Анахайм» не выйдет в плей-офф в текущем сезоне, то сможет оставить пик первого раунда драфта-2026 у себя.

В текущем сезоне игрок провел 55 матчей. В них он набрал 46 (10+36) очков при показателе полезности «+11». Контракт Карлсона с клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Карлсон играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) только за «Вашингтон». Он выступал в составе «Кэпиталз» с сезона-2009/10. За это время 36-летний защитник провел 1280 матчей, в которых забросил 187 шайб и сделал 662 результативных передачи. Больше в истории «Вашингтона» игр только у Овечкина (1715). В 2018 году Карлсон выиграл Кубок Стэнли.

