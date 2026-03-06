Внешний вид Самойловой на показе в Париже описали в сети фразой «чем голее, тем моднее»

Блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова поделилась кадрами с модного показа бренда Rick Owens в Париже и вызвала споры в сети. Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя предпринимательница запечатлена на фото в облегающем бежевом платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивал купальник с вырезами на животе и груди. Кроме того, она позировала в накидке с розовой бахромой и с металлическим чокером на шее. При этом визажисты сделали российской знаменитости черные графичные стрелки, а стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в локоны.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешнего вида Самойловой. «Мне одной кажется, что Оксана зашла не в ту дверь?», «Кто ее стилисты? Почему над ней так издеваются?», «Обычно, когда мужчина уходит, женщина хорошеет. Здесь по-другому», «Богиня», «В тебе все больше проявляется Ким Кардашьян», «Чем голее, тем моднее», — обсуждали они в комментариях под постом.

Ранее Самойлова прокомментировала свою внешность после развода с Джиганом. Блогерша призналась, что никогда так плохо не выглядела.