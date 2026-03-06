ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ типа «Баба-Яга» в Константиновке

Российская разведка обнаружила в густонаселенном районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) пункт управления гексакоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на оператора FPV самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки войск с позывным Сила.

Пункт находился прямо во дворе частного дома, а расчет ВСУ переносил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Баба-Яга». Разведка оперативно передала точные координаты расчету ударных беспилотников, для уничтожения.

«Это, как всегда, густонаселенный частный сектор, соседствует с пятиэтажками, с девятиэтажками. Они (ВСУ) стараются скрываться именно там. По их нахождению было нанесено поражение тремя ударными "птицами"», — добавил Сила.

Оператор также отметил, что российская армия всегда применяет ударные средства осторожно и по заданным координатам, чтобы не задеть мирное население.

Ранее военные группировки войск «Север» показали на видео срыв контрнаступления ВСУ на липцовском направлении в Харьковской области.