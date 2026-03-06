ВСУ уличили в одном действии на поле боя

ВСУ массово переводят опытных связистов в штурмовые подразделения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в массовом порядке переводят опытных связистов в штурмовые подразделения. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

«Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — отметил собеседник.

Также уточняется, что в ВСУ наблюдается нехватка живой силы. Украинское командование, чтобы восполнить потери, принимает решения об отправке на передовую дезертиров, пограничников, насильно мобилизованных украинцев.

Ранее сообщалось, что на Украине были вынуждены признать, что из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала массово сбегать «элита». Уточнялось, что из ВСУ массово бегут офицеры и националисты с опытом так называемой «антитеррористической операции» (АТО).

До этого украинский военный Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил, что из ВСУ дезертировали сотни тысяч бойцов.