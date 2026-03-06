Южная Корея начала переговоры с США о перемещении вооружений из-за Ирана

Глава МИД Чо: Южная Корея обсуждает с США передислокацию вооружений

Южная Корея обсуждает с США передислокацию вооружений на фоне операции Вашингтона против Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, передает Bloomberg.

По словам Чо, речь идет о возможной передислокации вооружений, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, на фоне эскалации конфликта Вашингтона и Тегерана. Глава МИД добавил, что военные представители двух стран тесно сотрудничают, подтвердив, что переговоры продолжаются. Чо отказался сообщить подробности, добавив, что решение о размещении оружия и военнослужащих будет приниматься отдельно в каждом конкретном случае.

28 февраля Израиль уничтожил произведенную Ираном по лицензии КНДР баллистическую ракету средней дальности Shahab 3 и ее пусковую установку.