Зеленского назвали шантажистом

Госсекретарь Венгрии Ковач: Зеленский допустил в адрес Орбана открытую угрозу

Президент Украины Владимир Зеленский вышел за рамки дипломатии и прибегнул к шантажу в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С таким заявлением выступил в соцсети X венгерский госсекретарь по международным коммуникациям и отношениям Золтан Ковач.

«Когда кто-то угрожает выдать адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что «угрозы и шантаж» со стороны украинского лидера идут вразрез с приемлемыми нормами.

«Это возмутительно. Личные эмоции не имеют места в таких делах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу», — добавил Ковач.

Ранее Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Сам политик заявил в ответ, что не позволит нападок в адрес своей страны.