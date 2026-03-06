Реклама

Из жизни
13:31, 6 марта 2026Из жизни

Женщина пошла на обеденный перерыв и выиграла в лотерею рекордный приз

В США пожилая женщина пошла на обед и выиграла 64 миллиона рублей
Юлия Юткина
Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Мичиган, США, Сью Стронг выиграла в лотерею 822 тысячи долларов (64 миллиона рублей) после многих лет неудач. Об этом пишет People.

65-летняя Сью рассказала, что регулярно участвовала в лотерее Club Keno. Очередной лотерейный билет она купила, когда пошла на обеденный перерыв. Вместе с ним она взяла пиццу и села за стол. Свою удачу она осознала только во время еды.

Пожилая женщина получила рекордный приз лотереи. До него самым крупным выигрышем в Club Keno считались 677 тысяч долларов (52,5 миллиона рублей), которые разыграли в марте 2025 года.

«Я была потрясена! Это было ужасно волнительно, честно говоря, с тех пор я почти не спала», — призналась Сью. Она планирует поделиться частью выигрыша с семьей, еще одну часть потратить на оплату старых счетов, а оставшееся пока отложить.

Ранее сообщалось, что жительница США стала долларовой миллионершей благодаря желанию перекусить пиццей. Победительница рассказала, что планирует потратить деньги на оплату счетов и отпуск.

