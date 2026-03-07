Израиль сообщил об ударе по оперативному штабу ВВС КСИР в Тегеране

ЦАХАЛ заявила об ударе по центру управления ВВС КСИР в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по оперативному штабу управления военно-воздушными силами (ВВС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана. Об этом докладывается в пресс-службе ЦАХАЛ в соцсети Х.

Израильские ВВС провели масштабную серию ударов по военным объектам иранского режима в Тегеране. Штаб КСИР являлся ключевым командным пунктом противовоздушной обороны.

Также в ЦАХАЛе сообщили об ударах по системам ПВО, командным центрам и складам материально-технического обеспечения. Все это произошло в районе размещения пункта КСИР.

Ранее также Военно-воздушные (ВВС) нанесли серию ударов по штабу внутренней безопасности Ирана в провинции Альборз, сообщали в ЦАХАЛе.