«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью в 20-м туре РПЛ

«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 40-й минуте открыл форвард «Балтики» Брайан Хиль. В компенсированное ко второму тайму время положение выровнял Роналдо. Ростовчане могли забивать на 78-й минуте, но полузащитник команды Алексей Миронов не реализовал пенальти.

Таким образом, «Балтика» набрала 36 очков в 20 матчах. Команда Андрея Талалаева идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы 14 марта примут у себя дома ЦСКА.

«Ростов» набрал 22 очка в 20 матчах и поднялся на десятое место. Следующим соперников ростовчан будет московское «Динамо». Команды сыграют в Ростове-на-Дону 14 марта.