Иран использовал российский опыт СВО в борьбе с США

Гендиректор ЦКБР Кузякин: Иран перенял опыт РФ и показывает высокий результат

В войне против США и Израиля Иран перенимает опыт России в специальной военной операции (СВО) на Украине и демонстрирует хороший результат. Такое мнение озвучил в разговоре с ИС «Вести» гендиректор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Он отметил, что Тегеран ведет войну на более высоком уровне, используя опыт РФ. «Спецоперация показала, где эти Taurus, Bayraktar, где крупные ударные дорогие инструменты типа [противовоздушной обороны] ПВО, типа Patriot», — пояснил глава ЦКБР. Он добавил, что Иран очень хорошо умеет учиться на чужих ошибках.

Кузякин обратил внимание, что иранские дроны-камикадзе Shahed до ведения боевых действий на Ближнем Востоке за последний год испытали больше сотни различных изменений.

Ранее в США заявили о меняющих современную войну «Шахедах». Как отметила обозреватель Business Insider (BI) Шинейд Бейкер, дроны-камикадзе Shahed-136 за счет сочетания дешевизны и высокой эффективности изменили облик современной войны.