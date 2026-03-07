Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе

IRIB: Под удар иранского беспилотника попал танкер Louise P в Персидском заливе

Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер Louise P в Персидском заливе. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Под удар попало судно под флагом Маршалловых островов. Оно могло быть одним из активов США.

Известно, что это уже второй удар по танкерам за сегодняшний день. Утром 7 марта сообщалось об ударах Ирана по нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Он был атакован после того, как проигнорировал предупреждение КСИР.

Ранее центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о больших потерях США за последние сутки. Согласно заявлению, порядка 200 солдат и командиров ликвидировано на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ и еще 21 — в Пятом флоте ВМС США.