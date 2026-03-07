Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 7 марта 2026Мир

Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе

IRIB: Под удар иранского беспилотника попал танкер Louise P в Персидском заливе
Мария Винар

Фото: Jon Gambrell / Reuters

Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер Louise P в Персидском заливе. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Под удар попало судно под флагом Маршалловых островов. Оно могло быть одним из активов США.

Известно, что это уже второй удар по танкерам за сегодняшний день. Утром 7 марта сообщалось об ударах Ирана по нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Он был атакован после того, как проигнорировал предупреждение КСИР.

Ранее центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о больших потерях США за последние сутки. Согласно заявлению, порядка 200 солдат и командиров ликвидировано на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ и еще 21 — в Пятом флоте ВМС США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Известный шоумен остался без волос и с волдырями после посещения салона в центре Москвы

    Сийярто сыронизировал над бескультурностью Зеленского

    Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток

    Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах россиянами

    Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе

    МЭА указало на интерес к российскому газу из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Премьер Польши назвал Россию вероятным победителем в ситуации на Ближнем Востоке

    Jaecoo объявил российские цены на новый кроссовер

    Стало известно о полученных Зеленским рычагах давления на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok