Израиль начал новую волну атак на военные объекты в Тегеране

Армия Израиля начала новую волну атак на военные объекты в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым атакам на объекты военной инфраструктуры в столице Ирана Тегеране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы армии.

«Силы ЦАХАЛ начали волну атак на инфраструктуру... иранского режима в Тегеране», — отмечается в публикации.

До этого Иран провел новую волну атак на военные объекты США и Израиля. В ходе 25-й волны операции «Правдивое обещание-4» прошли удары ракетами и беспилотниками. Цели не уточняются.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог сообщил, что Израиль не планирует отправлять свои войска в Иран для проведения наземной операции. Он также предположил, что и США не отправят свои войска в Иран.