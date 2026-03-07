Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 7 марта 2026Мир

Израиль начал новую волну атак на военные объекты в Тегеране

Армия Израиля начала новую волну атак на военные объекты в Тегеране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wana News Agency / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым атакам на объекты военной инфраструктуры в столице Ирана Тегеране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы армии.

«Силы ЦАХАЛ начали волну атак на инфраструктуру... иранского режима в Тегеране», — отмечается в публикации.

До этого Иран провел новую волну атак на военные объекты США и Израиля. В ходе 25-й волны операции «Правдивое обещание-4» прошли удары ракетами и беспилотниками. Цели не уточняются.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог сообщил, что Израиль не планирует отправлять свои войска в Иран для проведения наземной операции. Он также предположил, что и США не отправят свои войска в Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Хаменеи попал под удар

    Трамп рассказал о роли переводчиков на переговорах с Путиным

    Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ

    Министр войны США сделал жесткое заявление для возможных противников

    Израиль начал новую волну атак на военные объекты в Тегеране

    Вяльбе высказалась о критике Губерниева

    В США вспомнили заявления Трампа на одну тему на фоне конфликта с Ираном

    Турция обратилась к Ирану с предупреждением

    Три ребенка попали в больницу после отравления в российском регионе

    Президент Израиля высказался о наземной операции в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok