Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 7 марта 2026Мир

Израильские военные начали очередную волну ударов по инфраструктуре Ирана

ЦАХАЛ: Израиль начал новую волну ударов по инфраструктуре Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Израильские военные начали очередную волну ударов по инфраструктуре Ирана, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — говорится в заявлении.

В это же время израильские военные обнаружили ракеты, запущенные Ираном в сторону Израиля. Системы обороны начали для перехвата угрозы, населению были разосланы предупреждения с требованием отправиться в укрытия.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что за семь дней эскалации на Ближнем Востоке потопили или повредили 43 иранских корабля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили дальнейшее ослабление антироссийских санкций

    В Швеции взяли под контроль судно с неустановленным флагом

    Израильские военные начали очередную волну ударов по инфраструктуре Ирана

    Иран использовал российский опыт СВО в борьбе с США

    На химическом складе американской компании в Ираке начался пожар после атаки БПЛА

    На Украине допустили признание Трампом нелегитимности Зеленского при одном условии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Экс-сотрудник ЦРУ заявил о готовности США пожертвовать всем ради своих интересов

    На Украине обеспокоились последствиями решений Словакии и Венгрии

    США поделились результатами атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok