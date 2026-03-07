ЦАХАЛ: Израиль начал новую волну ударов по инфраструктуре Ирана

Израильские военные начали очередную волну ударов по инфраструктуре Ирана, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — говорится в заявлении.

В это же время израильские военные обнаружили ракеты, запущенные Ираном в сторону Израиля. Системы обороны начали для перехвата угрозы, населению были разосланы предупреждения с требованием отправиться в укрытия.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что за семь дней эскалации на Ближнем Востоке потопили или повредили 43 иранских корабля.

