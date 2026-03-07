Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:33, 7 марта 2026Россия

Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

Переехавшая из Финляндии многодетная мать рассказала о плюсах жизни в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала, что рада переезду вместе с семьей из Финляндия в Выборг. По ее словам, у детей появились новые возможности для занятий спортом, а также она отметила преимущества российского образования по сравнению с европейским, пишет РИА Новости.

«И наша школа, наше образование, оно очень сильное. Оно сильнее, чем в Европе. Я очень рада, что я перевезла детей сюда. Они будут образованы, они будут хорошо в спортивном плане потянуты», — заявила Сярккя.

Кроме того, по ее словам, в Выборге хорошо развита и сфера медицинского обслуживания.

Ранее иностранцы из Великобритании, Эстонии и других стран рассказали о своем опыте переезда в Россию. Так, многодетная семья из Эстонии приняла Присягу гражданина Российской Федерации. Виктория и Иосиф Савчук с рождения проживали в Эстонии, а в августе 2025 года решили переехать в Россию. В Оренбургской области уроженец Великобритании присягнул на верность Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили дальнейшее ослабление антироссийских санкций

    На Украине допустили признание Трампом нелегитимности Зеленского при одном условии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Экс-сотрудник ЦРУ заявил о готовности США пожертвовать всем ради своих интересов

    На Украине обеспокоились последствиями решений Словакии и Венгрии

    США поделились результатами атаки Ирана

    Иран вновь ударил по военной базе американцев в Ираке

    Сейсмолог допустила сильное землетрясение в Сочи в обозримом будущем

    Иран обвинил США в ударах по школам и больницам

    В Китае рассказали о помогающих России действиях Трампа на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok