Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

Переехавшая из Финляндии многодетная мать рассказала о плюсах жизни в России

Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала, что рада переезду вместе с семьей из Финляндия в Выборг. По ее словам, у детей появились новые возможности для занятий спортом, а также она отметила преимущества российского образования по сравнению с европейским, пишет РИА Новости.

«И наша школа, наше образование, оно очень сильное. Оно сильнее, чем в Европе. Я очень рада, что я перевезла детей сюда. Они будут образованы, они будут хорошо в спортивном плане потянуты», — заявила Сярккя.

Кроме того, по ее словам, в Выборге хорошо развита и сфера медицинского обслуживания.

Ранее иностранцы из Великобритании, Эстонии и других стран рассказали о своем опыте переезда в Россию. Так, многодетная семья из Эстонии приняла Присягу гражданина Российской Федерации. Виктория и Иосиф Савчук с рождения проживали в Эстонии, а в августе 2025 года решили переехать в Россию. В Оренбургской области уроженец Великобритании присягнул на верность Российской Федерации.