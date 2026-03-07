На Украине насильно мобилизовали страдающего ожирением и с больным сердцем мужчину

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) насильно мобилизовали страдающего ожирением и с больным сердцем мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Тренер Александр Никулин рассказал, что его клиент Никита позвонил ему прямо из автобуса ТЦК. После звонка украинец не выходил на связь с родными и друзьями две недели. Никулин предполагает, что Никиту мобилизовали у подъезда дома, поскольку передвигался он в основном на автомобиле.

По словам тренера, родственники попытались передать в ТЦК документы и справки о состоянии здоровья Никиты, но военкомы их не приняли. Никулину удалось выяснить, что его подопечного отправили на фронт в 225-й штурмовой полк. Он возмутился таким решением ТЦК, поскольку Никита не мог даже пробежать 100 метров из-за сердечного клапана.

