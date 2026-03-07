Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:28, 7 марта 2026Бывший СССР

На Украине раскритиковали политику Зеленского словами «ведем себя, как будто мы США»

Политолог Романенко: Украина ведет себя так, будто она мировой лидер вроде США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Украинский политолог Юрий Романенко в эфире своего YouTube-канала раскритиковал политику президента Владимира Зеленского, отметив, что он создает лишнее напряжение конфликтом с Венгрией.

По словам эксперта, непонятно, почему политик принципиально не хочет, чтобы Будапешт получал российскую нефть, ведь практически все крупные украинские компании покупали дизельное топливо, сделанное из российской нефти. Более того, так или иначе все партнеры Киева покупали газ или переработанное топливо из российского сырья.

Романенко отметил, что Зеленский мог бы надавить на Венгрию, если бы имел такие же инструменты, как президент США Дональд Трамп, его агрессивная и авантюрная политика могла бы сработать.

«У нас всего этого нет, а ведем мы себя так, как будто это у нас есть, как будто мы Штаты. И в этом контексте очень много тревожных мыслей приходит, потому что непонятно, когда мы упремся в пределы своей устойчивости, потому что она подтачивается все время», — заключил политолог.

Ранее Зеленский м о нежелании восстанавливать нефтепровод «Дружба» под предлогом перекачки российской нефти. Украинский лидер также раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его требование восстановить нефтепровод. По его словам, главе венгерского правительства необходима российская нефть, чтобы «победить на выборах».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили дальнейшее ослабление антироссийских санкций

    В России назвали неприемлемыми выпады Зеленского

    Стало известно о желании Трампа разместить военных на территории Ирана

    Захарова заявила о энергетическом коллапсе в Европе

    Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану

    Дипломат объяснил угрозы Кубе со стороны Трампа

    На Украине раскритиковали политику Зеленского словами «ведем себя, как будто мы США»

    В российском регионе двух человек расстреляли во дворе жилого дома

    США анонсировали крупнейшую бомбардировку Ирана

    В Швеции взяли под контроль судно с неустановленным флагом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok