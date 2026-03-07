На Украине раскритиковали политику Зеленского словами «ведем себя, как будто мы США»

Украинский политолог Юрий Романенко в эфире своего YouTube-канала раскритиковал политику президента Владимира Зеленского, отметив, что он создает лишнее напряжение конфликтом с Венгрией.

По словам эксперта, непонятно, почему политик принципиально не хочет, чтобы Будапешт получал российскую нефть, ведь практически все крупные украинские компании покупали дизельное топливо, сделанное из российской нефти. Более того, так или иначе все партнеры Киева покупали газ или переработанное топливо из российского сырья.

Романенко отметил, что Зеленский мог бы надавить на Венгрию, если бы имел такие же инструменты, как президент США Дональд Трамп, его агрессивная и авантюрная политика могла бы сработать.

«У нас всего этого нет, а ведем мы себя так, как будто это у нас есть, как будто мы Штаты. И в этом контексте очень много тревожных мыслей приходит, потому что непонятно, когда мы упремся в пределы своей устойчивости, потому что она подтачивается все время», — заключил политолог.

Ранее Зеленский м о нежелании восстанавливать нефтепровод «Дружба» под предлогом перекачки российской нефти. Украинский лидер также раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его требование восстановить нефтепровод. По его словам, главе венгерского правительства необходима российская нефть, чтобы «победить на выборах».

