На Украине сотрудники ТЦК забрали мужчину с эпилепсией на пути в больницу

В Днепре сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), забрали мужчину с эпилепсией, когда он шел на обследование в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

Как рассказала жена мобилизованного, мужчина направлялся на плановое обследование и имел все документы. После контузии у него развилась эпилепсия — он стоит на учете у невролога и постоянно принимает лекарства.

Она отметила, что ее муж не находился в розыске, а военно-учетные данные были актуальны. Украинка целый день стояла у здания ТЦК с двухлетним ребенком, поскольку у мужчины забрали телефон. По ее словам, мужу не дают группу инвалидности из-за приказа не давать ее мужчинам.

