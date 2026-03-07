Реклама

Бывший СССР
00:13, 7 марта 2026Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК забрали мужчину с эпилепсией на пути в больницу

Марина Совина
Фото: Reuters

В Днепре сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), забрали мужчину с эпилепсией, когда он шел на обследование в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

Как рассказала жена мобилизованного, мужчина направлялся на плановое обследование и имел все документы. После контузии у него развилась эпилепсия — он стоит на учете у невролога и постоянно принимает лекарства.

Она отметила, что ее муж не находился в розыске, а военно-учетные данные были актуальны. Украинка целый день стояла у здания ТЦК с двухлетним ребенком, поскольку у мужчины забрали телефон. По ее словам, мужу не дают группу инвалидности из-за приказа не давать ее мужчинам.

Ранее мужчина с ножом в Днепропетровске напал на двоих сотрудников ТЦК, когда те проводили рейд по поиску уклонистов от военной службы. Уточняется, что пострадавшие выжили и были госпитализированы. Для задержания мужчины один из сотрудников ТЦК несколько раз выстрелил в воздух.

