03:55, 7 марта 2026

Над Одессой раздались взрывы и поднялся столб дыма во время массированной атаки дронов

RusVesna: В Одессе произошли взрывы во время массированной атаки дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Над Одессой раздались взрывы и поднялся столб дыма во время массированной атаки дронов, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Огромный столб огня и взрывы: Одесса под массированной атакой. Взрывы, столб огня и дыма после атаки дронов «Герань», который продолжают налет на объекты противника», — говорится в публикации.

Военкоры сообщили о вторичной детонации в одесском порту после попадания беспилотника.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по территории Украины. В частности, под огнем оказались Киев и Харьков.

