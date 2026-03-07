Появились подробности о застрявших в Иране российских дальнобойщиках

Минтранс: Застрявшие в Иране российские дальнобойщики продолжают выезжать

Застрявшие в Иране 1,5 тысячи российских дальнобойщиков продолжают выезжать с территории республики. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Организованный выезд транспорта через ирано-азербайджанский пункт пропуска «Астара» идет в штатном режиме, сообщили в Минтрансе.

6 марта стало известно, что более 1,5 тысячи дальнобойщиков застряли в Иране из-за закрытой границы на фоне боевых действий. Водители встали в городе Астара у границы с Азербайджаном. При этом в ночь на 6 марта около сотни фур преодолели границу.

Россиян на фоне происходящего на границе также предупреждали о возможном дефиците помидоров.