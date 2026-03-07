Перечислены подробности поджога банкомата в Подмосковье

Подросток поджег банкомат в подмосковном Красногорске

Подросток поджег банкомат в подмосковном Красногорске. Такие подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Путилково. По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег. В результате инцидента пострадавших нет.

Возгорание ликвидировали сотрудники банка. Подростка задержали оказавшиеся рядом люди. Впоследствии они передали его прибывшим сотрудникам Росгвардии.

Ранее в Екатеринбурге арестовали молодого человека за поджог полицейской машины. Он обвиняется по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.