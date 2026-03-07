Реклама

15:42, 7 марта 2026Спорт

Российских гандболистов допустят до международных турниров

Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) допустят молодежную сборную России по гандболу до турниров. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Российские молодежные и юношеские сборные по гандболу должны вернуться на соревнования. «Решение принято. Его нужно, во-первых, технически оформить, а во-вторых, решить, как выступать, потому что многие страны отказываются принимать. Сейчас международная и европейская федерации пытаются найти формулу», — заявил Шишкарев.

В декабре прошлого года уже сообщалось, что российских и белорусских гандболистов вернут на международные турниры в 2026 году. Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев утверждал, что получил письмо с соответствующей информацией от главы IHF Хассана Мустафы.

Российские и белорусские гандболисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Из-за этого отечественные спортсмены пропустили Олимпиаду-2024.

