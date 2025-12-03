Российских гандболистов вернут на международные турниры в 2026 году

Российских и белорусских гандболистов вернут на международные турниры в 2026 году. Об этом в письме председателю Белорусской федерации гандбола Владимиру Коноплеву сообщил глава Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа.

В письме Мустафа напомнил, что Международный олимпийский комитет позволяет некоторым российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях при соблюдении некоторых условий допуска. «IHF планирует реинтегрировать национальные команды России и Белоруссии, начиная с 2026 года, мы высоко оценим ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции», — гласит текст письма.

Российские и белорусские гандболисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Из-за этого отечественные спортсмены пропустили Олимпиаду-2024.

В июле сообщалось, что IHF обратилась в МОК с просьбой вернуть россиян и белорусов на турниры. Отмечалось, что IHF представила МОК сценарий возможного возвращения россиян и белорусов на соревнования, но ответа не последовало.