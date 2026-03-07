Реклама

20:58, 7 марта 2026Мир

В конфликте на Ближнем Востоке увидели выгоду для Украины

Стубб заявил, что Украина может извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Daniel Carde / Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Стубб заявил, что Украина может извлечь определенную выгоду из конфликта на Ближнем Востоке, поскольку боевые действия «могут помешать России сотрудничать с Ираном в военной сфере». Кроме того, по его мнению, переключение мировой общественности на Иран может предоставить возможность участникам переговоров по Украине выработать решение без внимания публики.

Также президент Финляндии сравнил финансовые затраты на оба конфликта, подсчитав, что за первую неделю операции Израиля и США против Ирана было потрачено примерно 40 миллиардов долларов, что примерно совпадает с ежегодными расходами европейских стран на помощь Украине. Общая европейская поддержка Киева с 2022 года оценивается в 250-300 миллиардов евро, рассказал Стубб.

Ранее Стубб заявил, что США действуют за рамками международного права в случае с атакой на Иран. По его словам, обычно для таких ударов запрашивали санкцию либо у ООН, либо хотя бы у союзников.

    Обсудить
