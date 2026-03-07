Реклама

Мир
7 марта 2026

Трамп рассказал о роли переводчиков на переговорах с Путиным

Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переводчики играют большую роль при переговорах с мировыми лидерами, включая российского лидера Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина. Он высказался об этом во время саммита «Щит Америки».

«Переводчики очень важны. Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что все прошло хорошо: "Ну и отлично же я поговорил с этим человеком". Или: "Как я сегодня хорошо выступил в разговоре с Путиным? Хорошо ли я говорил с председателем Си?"», — рассказал Трамп.

Глава США также рассказал о случае, когда в ходе беседы с влиятельным иностранным лидером обратил внимание на слабую работу переводчика — он перевел длинную фразу Трампа в четыре раза короче.

Ранее американский президент раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, при этом похвалив Владимира Путина.

