12:55, 7 марта 2026

В Иране сделали заявление о сопровождающих танкеры военных США

КСИР заявил, что ждет сопровождающих танкеры в Ормузском проливе военных США
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что ждет военных США, которые будут сопровождать суда через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

Так Наини прокомментировал слова главы Минфина США Скотта Бессента. Тот заявил, что американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели.

«Иран чрезвычайно приветствует заявления о присутствии американских сил для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Кстати, мы их ждем», — сказал Наини.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары. Временный руководящий совет постановил не атаковывать соседние ближневосточные страны, если с их территорий не будет ударов по Ирану, заявил он.

