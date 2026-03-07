В Петербурге подожгли заправку и сняли ее на фото

В Санкт-Петербурге подросток поджег АЗС, огонь попал на фото

В Санкт-Петербурге днем 7 марта подожгли АЗС. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Железнодорожной улице в районе Металлострой. Подозреваемого в поджоге задержала Росгвардия. В МЧС уточнили, что происходило горение по всей площади на заправке. Пожар уже потушили, сведения о пострадавших не поступали.

Пожар попал на фото, их опубликовали в группе «Вечерний Металлострой». Судя по ним, горело строение на АЗС, сами заправочные комплексы не пострадали.

По данным Shot, поджигатель оказался подростком. Предполагается, что его подтолкнули на поджог мошенники.

В субботу, 7 марта, подросток устроил взрыв в банке в Подмосковье. Утверждается, что, следуя указаниям неизвестных по телефону, он пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег.