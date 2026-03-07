В России нашли клад с золотыми монетами времен революции

В Торжке нашли горшок с 409 золотыми монетами времен революции

Российские ученые нашли в Торжке Тверской области клад с золотыми монетами времен революции. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.

Открытие было сделано в 2025 году в ходе исследования участка перед строительством нового дома на улице Садовой. Археологи обнаружили фрагменты деревянного дома, который был возведен на месте разрушенного во времена Великой Отечественной войны. В яме от подвала лежал глиняный горшок с 409 золотыми монетами, выпущенными с 1848 по 1911 год.

Специалисты рассказали, что большинство монет было номиналом от 5 до 15 рублей и относилось к эпохе Николая II. Однако клад также содержал монеты, выпущенные в период правления Александра II и Николая I. Общая сумма найденных монет составляет 4070 рублей золотом.

«Среди владельцев домов с 1914 по 1921 год известны священники Дмитриевской церкви, два торговца, казначей, бухгалтер, сапожник, слесарь, секретарь, портной, член судебной комиссии, надсмотрщик, чернорабочий. Кому из них принадлежал клад, еще только предстоит узнать», — отметили ученые и уточнили, что в ближайшее время состоится передача клада во Всероссийский историко-этнографический музей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании продали редчайшую монету, найденную кладоискателем в поле. Находка оказалась золотым статером, изготовленным кельтским племенем кориелтаувы между 50 и 10 годами до нашей эры.