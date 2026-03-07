Реклама

02:14, 7 марта 2026Россия

В российском регионе двух человек расстреляли во дворе жилого дома

Mash: В Махачкале двух человек расстреляли во дворе жилого дома
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Махачкале трое человек в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома, ранив двоих человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Нападавшие заехали во двор по улице Юсупова на белом автомобиле Lada. «Группа из четырех человек следила за своей целью — у них был конфликт из-за денег», — говорится в сообщении. Затем из машины вышли трое в масках и начали стрелять. Пострадавший выбросил пакет с едой и начал отстреливаться, после чего нападавшие сбежали.

Их личности уже установлены, начаты поиски. О состоянии пострадавших не сообщается.

В начале января сообщалось, что в Москве мужчина расстрелял трех дебоширов из травматического пистолета.

