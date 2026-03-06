Дэвис: Предложение Зеленского о помощи США против Ирана не поможет Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться желаемого своим предложением поставить странам Ближнего Востока украинские перехватчики дронов в обмен на ракеты Patriot. На это указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик пояснил, что Киев сам нуждается в перехватчиках, так что не станет отдавать все. «Они не захотят избавляться от тех [перехватчиков], что у них есть. Таким образом, масштаб обмена, вероятно, будет совсем небольшим», — сказал Дэвис.

Он также подчеркнул, что помощь Соединенным Штатам со стороны Украины, вероятно, будет практически незаметной, так как Иран — это большая и сильная страна.

Ранее желание Зеленского отправить Вооруженные силы Украины защищать базы США высмеял ирландский журналист Чей Боуз.