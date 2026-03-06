Реклама

17:01, 6 марта 2026

Решение Зеленского помочь в конфликте на Ближнем Востоке вызвало смех на Западе

Боуз высмеял желание Зеленского отправить ВСУ защищать базы США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз с иронией высказался о решении украинского лидера Владимира Зеленского отправить Вооруженные силы Украины (ВСУ) для защиты баз США от Ирана. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече», – пошутил он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправить военных ВСУ на Ближний Восток. По его словам, Киев проводит консультации с соседними странами Ирана, Европы и с США. Точное место отправки бойцов ВСУ украинский лидер пока не назвал. Он также отметил, что Украина может передать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot). Зеленский подчеркнул, что государство готово поделиться опытом, но не оружием, которое у него в дефиците.

