Певицу в Турции заподозрили в оскорблении Эрдогана

Турецкую певицу Ханде Йенер заподозрили в оскорблении Эрдогана

Генеральная прокуратура турецкой провинции Мугла заподозрила в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана певицу Ханде Йенер. Об этом сообщает турецкий телеканал Anaber.

«Генпрокуратура Муглы в связи с подозрением о попытке нарушить конституционный строй и оскорблении президента сообщила о начатом в отношении Йенер расследовании за кричалки на концерте и другие высказывания», — отмечает телеканал.

Йенер была вызвана на допрос в качестве подозреваемой за то, что подхватила на концерте кричалку: «Кто не прыгает — поддерживает Тайипа».

Ранее Эрдоган заявил, что, по его мнению, современный мир скатывается к периоду хаоса, где определяющим является право сильного. В своем выступлении он добавил, что в наши дни закон, а также права и свободы человека игнорируются теми, кто долгое время твердил об этих ценностях.