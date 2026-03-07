Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:51, 7 марта 2026Культура

Певицу в Турции заподозрили в оскорблении Эрдогана

Турецкую певицу Ханде Йенер заподозрили в оскорблении Эрдогана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evren Kalinbacak / Getty Images for IMG

Генеральная прокуратура турецкой провинции Мугла заподозрила в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана певицу Ханде Йенер. Об этом сообщает турецкий телеканал Anaber.

«Генпрокуратура Муглы в связи с подозрением о попытке нарушить конституционный строй и оскорблении президента сообщила о начатом в отношении Йенер расследовании за кричалки на концерте и другие высказывания», — отмечает телеканал.

Йенер была вызвана на допрос в качестве подозреваемой за то, что подхватила на концерте кричалку: «Кто не прыгает — поддерживает Тайипа».

Ранее Эрдоган заявил, что, по его мнению, современный мир скатывается к периоду хаоса, где определяющим является право сильного. В своем выступлении он добавил, что в наши дни закон, а также права и свободы человека игнорируются теми, кто долгое время твердил об этих ценностях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

    Выход России из соглашения с ООН объяснили

    В сибирских регионах уничтожили сотни коров из-за болезни

    Названа сумевшая вывести русский рок из подполья женщина

    Гуменник сравнил уровень конкуренции в финале Гран-при России и на Олимпиаде

    Борющаяся с раком Симоньян высказалась о проведении прощального вечера

    США подсчитали ущерб от ударов Ирана

    Легендарный музыкант рассказал об отношении КГБ к рокерам

    Певицу в Турции заподозрили в оскорблении Эрдогана

    Гуменник рассказал о переживаниях перед финалом Гран-при России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok