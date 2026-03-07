Дюпон-Эньян: Евросоюзу нужно прекратить выделять деньги Украине

Евросоюзу стоит прекратить выделять деньги Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Давайте прекратим выделять деньги этой коррумпированной стране. Вернемся к здравому смыслу и будем работать на благо мира», — заявил Дюпон-Эньян.

Так он прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее депутат Верховной Рады Владимир Арьев заявил, что угрожающий Орбану Владимир Зеленский либо идиот, либо сознательно подыгрывает венгерскому лидеру.