16:53, 6 марта 2026Бывший СССР

В Раде Зеленского назвали идиотом из-за угроз Орбану

Нардеп Арьев: Зеленский или идиот, или подыгрывает Орбану
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президент Украины Владимир Зеленский либо идиот, либо сознательно подыгрывает венгерскому лидеру. Об этом изданию Le Monde заявил депутат Верховной Рады Владимир Арьев.

В четверг, 5 марта, Зеленский пригрозил дать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

«Либо Зеленский — идиот, либо он решил сыграть на руку Орбану», — заявил Арьев, комментируя угрозу Зеленского.

При этом в партии Зеленского «Слуга народа» слова украинского лидера назвали ожидаемой политической и личной реакцией на действия Будапешта. По словам депутата Рады Богдана Яременко, действия Венгрии по блокированию кредитов Евросоюза и угрозы применения силы создают угрозы для выживания Украины.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии. В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем.

