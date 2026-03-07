Реклама

23:18, 7 марта 2026Мир

Востоковед раскрыла стратегию Ирана в конфликте с США и Израилем

Востоковед Кича заявила о продуманной логике в поведении Ирана в конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В поведении Ирана в конфликте с США и Израилем есть продуманная военная логика. Стратегию Тегерана в разговоре с «МК» раскрыла востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока, создатель и автор онлайн-ресурса «Первый ближневосточный» Мария Кича.

«Речь идет не о моментальных результатах на поле боя, но о повышении стратегических издержек до такого уровня, чтобы внутреннее и институциональное давление в США способствовало постепенному выводу войск», — пояснила эксперт. По ее словам, масштаб и темп ракетных пусков по Израилю указывают на стратегию длительного истощения, а не быстрой эскалации. Кича добавила, что военная доктрина Ирана давно делает акцент на терпении, а не на быстрой и решительной победе.

Помимо этого, экономические последствия конфликта не ограничиваются Ближним Востоком — они отражаются на глобальных цепочках поставок, энергетических рынках и морской логистике. Затяжная война усиливает волатильность цен на нефть и ухудшает морскую безопасность, оказывая давление не только на мировые рынки, но и на экономику Соединенных Штатов, указала востоковед. «Чем дольше длится война, тем больше внешние игроки — от государств до компаний-импортеров энергоносителей — стремятся к деэскалации. Экономическое давление становится геополитическим инструментом», — резюмировала эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман порассуждал, что ожидает Россию в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке. В первую очередь, отметил он, это означает длительное подорожание нефти и газа.

