Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:41, 7 марта 2026Из жизни

Жители деревни остановили поезд с отказавшими тормозами и спасли учителей

В Малайзии селяне сумели остановить поезд с отказавшими тормозами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Neo Chee Wei / Contributor / Getty Images

В Малайзии селяне сумели остановить поезд с отказавшими тормозами и спасли группу учителей. Об этом сообщает малайзийское издание Daily Express.

Инцидент произошел утром 4 марта в губернаторстве Сабах. У пригородного поезда, который развозил учителей по школам в деревнях, отказали тормоза. Локомотив не останавливался, а машинист ничего не мог поделать с этим. Однако тут на помощь пришли жители одной из деревень. Они положили на пути перед поездом мотоцикл с большой деревянной тележкой.

В итоге локомотив врезался в тележку, замедлился и вскоре остановился. Пассажиры и машинист не пострадали. Как пишет Daily Express, железные дороги в этом районе находятся в очень плохом состоянии и поезда часто не ходят из-за неисправностей. При этом железная дорога — одна из главных транспортных пассажирских артерий в регионе.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
«Здесь иное состояние души» Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть и как не разочароваться?
«Здесь иное состояние души»Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть и как не разочароваться?
22 октября 2023

После последнего инцидента местный депутат обратился в Департамент железных дорог губернаторства и потребовал немедленно принять меры. В частности, парламентарий напомнил, что план реконструкции путей был принят правительством еще в 2025 году, однако работы так и не начались.

Ранее сообщалось, что в Таиланде строительный кран упал на поезд, в котором ехали молодожены, сыгравшие свадьбу за день до этого. Спасти мужа и жену не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Известный шоумен остался без волос и с волдырями после посещения салона в центре Москвы

    Сийярто сыронизировал над бескультурностью Зеленского

    Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток

    Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах россиянами

    Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе

    МЭА указало на интерес к российскому газу из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Премьер Польши назвал Россию вероятным победителем в ситуации на Ближнем Востоке

    Jaecoo объявил российские цены на новый кроссовер

    Стало известно о полученных Зеленским рычагах давления на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok