Жители деревни остановили поезд с отказавшими тормозами и спасли учителей

В Малайзии селяне сумели остановить поезд с отказавшими тормозами

В Малайзии селяне сумели остановить поезд с отказавшими тормозами и спасли группу учителей. Об этом сообщает малайзийское издание Daily Express.

Инцидент произошел утром 4 марта в губернаторстве Сабах. У пригородного поезда, который развозил учителей по школам в деревнях, отказали тормоза. Локомотив не останавливался, а машинист ничего не мог поделать с этим. Однако тут на помощь пришли жители одной из деревень. Они положили на пути перед поездом мотоцикл с большой деревянной тележкой.

В итоге локомотив врезался в тележку, замедлился и вскоре остановился. Пассажиры и машинист не пострадали. Как пишет Daily Express, железные дороги в этом районе находятся в очень плохом состоянии и поезда часто не ходят из-за неисправностей. При этом железная дорога — одна из главных транспортных пассажирских артерий в регионе.

После последнего инцидента местный депутат обратился в Департамент железных дорог губернаторства и потребовал немедленно принять меры. В частности, парламентарий напомнил, что план реконструкции путей был принят правительством еще в 2025 году, однако работы так и не начались.

Ранее сообщалось, что в Таиланде строительный кран упал на поезд, в котором ехали молодожены, сыгравшие свадьбу за день до этого. Спасти мужа и жену не удалось.