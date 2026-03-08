Блогерша показала страшные последствия попадания на кожу яда насекомого

Блогер показала последствия попадания яда насекомого на кожу лица в виде пятна

Блогерша Даша (фамилия неизвестна) показала страшные последствия яда насекомого на Бали. Видео она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом sh.jc предстала перед камерой с большим красным пятном на лице. Девушка рассказала, что ядовитый жук томкат оказался на ее коже ночью, и она раздавила его рукой. В результате яд насекомого отразился на коже в виде ожога.

«Если вы когда-то, будучи в Азии, увидите это насекомое, ни в коем случае его не размазывайте. Сдуйте, стряхните, потанцуйте. Его яд сильнее кобры в 10-12 раз, что оставляет такие следы», — предупредила блогерша.

