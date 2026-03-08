Росавиация: Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили работу

Еще два аэропорта на юге России приостановили работу днем 8 марта — речь идет о Краснодаре и Геленджике. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Так, сообщение об ограничениях на полеты в Краснодаре появилось в 14:05 по мск, а в Геленджике — 14:33. Запрет на вылеты и прилеты ввели для обеспечения безопасности судов.

Ранее в тот же день приостановил работу аэропорт Калуги. В ночь на 8 марта запреты также вводились в авиагаванях Волгограда и Краснодара, но они уже работают в штатном режиме.