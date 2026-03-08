Реклама

Иран пообещал принять меры в случае атаки из Азербайджана

Марина Совина
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Иран примет меры в случае атаки со стороны Азербайджана. Об этом в интервью телекомпании IRIB заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

Он отметил, что у Тегерана нет проблем в отношениях с Баку. «Но если в этой стране строят планы против Ирана, мы с этим разберемся, — пообещал политик. — Когда враг атакует нас с региональных баз, мы вправе ответить».

Также Лариджани заявил, что страны региона должны либо сами предотвратить использование США своей территории против Ирана, «либо это сделает Иран».

5 марта Минобороны и МИД Азербайджана заявили об атаке двух иранских дронов на территорию страны. Сообщалось об ударах по аэропорту и школе в Нахичевани. Азербайджан обвинил Корпус стражей исламской революции в подготовке теракта в стране. После этого израильский телеканал Kan сообщил о возможном присоединении Азербайджана к ударам по Ирану.

