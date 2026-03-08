Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:53, 8 марта 2026Путешествия

Летящий из России во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

Самолет, летящий из Тюмени в Нячанг, подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yury Kirsanov / Transport Photo Images / Globallookpress.com

Самолет, летящий из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы, сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Экипаж выставил код 7700 (general emergency), метка самолета пропала с карты сервиса в режиме онлайн. Mash уточняет, что борт авиакомпании Azur Air вылетел из Тюмени больше шести часов назад. Пилоты самолета Boeing 767-300 включили сигнал бедствия вблизи города Янгон.

Проблемы с двигателем — предварительная причина сигнала тревоги, сейчас экипаж принимает решение экстренно посадить борт в ближайшем аэропорту, добавил канал.

По данным Mash, этот же самолет ранее уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя.

В январе самолет Azur Air, вылетевший с курорта Нячанг в Иркутск, также подавал сигнал бедствия, находясь на высоте семь тысяч метров. Позже он благополучно приземлился в аэропорту Ханоя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    В Иране повредили ядерный объект

    Летящий из России во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

    Долину уличили в снижении цены на свое выступление втрое

    У побережья Камчатки произошло землетрясение

    В России начнут строже наказывать за нарушение правил пересечения границы

    Европейская страна обвинила США и Израиль в нарушении международного права

    Еще более 150 беспилотников сбили над Россией 8 марта

    Тысячи человек привезут в Россию из ОАЭ и Омана

    Медведев восьмым в истории добрался до отметки в 50 миллионов долларов призовых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok