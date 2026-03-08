Летящий из России во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

Самолет, летящий из Тюмени в Нячанг, подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы

Самолет, летящий из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы, сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Экипаж выставил код 7700 (general emergency), метка самолета пропала с карты сервиса в режиме онлайн. Mash уточняет, что борт авиакомпании Azur Air вылетел из Тюмени больше шести часов назад. Пилоты самолета Boeing 767-300 включили сигнал бедствия вблизи города Янгон.

Проблемы с двигателем — предварительная причина сигнала тревоги, сейчас экипаж принимает решение экстренно посадить борт в ближайшем аэропорту, добавил канал.

По данным Mash, этот же самолет ранее уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя.

В январе самолет Azur Air, вылетевший с курорта Нячанг в Иркутск, также подавал сигнал бедствия, находясь на высоте семь тысяч метров. Позже он благополучно приземлился в аэропорту Ханоя.