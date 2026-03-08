Лидер шиитов Ирака призвал к коллективному джихаду

Аятолла Ирака Систани призвал к коллективному джихаду для защиты Ирана

Лидер шиитов Ирака, аятолла Сейед Али Систани, издал фетву о коллективном джихаде (священной войне) для защиты Исламской революции Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

«Великий аятолла Сейед Али Систани, один из высших шиитских религиозных авторитетов Ирака, в ответ на религиозный запрос (истифта) одного из своих последователей подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана», — говорится в публикации.

4 марта иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли издал фетву о джихаде, заявив, что «пролитие крови сионистов и президента США Дональда Трампа является обязательным».