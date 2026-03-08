Медведев восьмым в истории добрался до отметки в 50 миллионов долларов призовых

Российский теннисист Даниил Медведев добрался до отметки в 50 миллионов долларов заработанных призовых за карьеру. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен перешагнул этот рубеж благодаря выходу в 1/16 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в в Индиан-Уэллсе. До этих соревнований он заработал 49,93 миллиона.

Медведев стал восьмым теннисистом в истории, заработавшим 50 миллионов. Лидером по этому показателю является Новак Джокович (192,6 миллиона).

Медведев занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он выиграл 23 титула на турнирах ATP.