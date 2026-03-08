Реклама

10:17, 8 марта 2026Спорт

Определился победитель первого Гран-при нового сезона «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Рассел стал первым на Гран-при Австралии
Владислав Уткин

Фото: Mark Peterson / Reuters

Определился победитель первого Гран-при нового сезона «Формулы-1». Сильнейшим в гонке, которая произошла в Австралии, стал пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым к финишу пришел напарник Рассел Андреа Кими Антонелли. Третьим стал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер.

Отмечается, что до финишной черты не смогли добраться шесть пилотов. Оскар Пиастри и Нико Хюлькенберг не смогли выйти на старт, а Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл, Исак Хаджар и Серхио Перес сошли с дистанции по ходу гонки.

Действующим чемпионом мира является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Он финишировал пятым.

