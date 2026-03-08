Песков философски ответил на вопрос российского журналиста о мире

Дмитрий Песков заявил, что международного права больше нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков философски ответил на вопрос о том, что ждет мир дальше. Видеоролик с его рассуждениями в своем Telegram-канале разместил журналист Павел Зарубин.

По словам пресс-секретаря президента, в истории человечества творилось и не такое. «Просто мы тогда не жили и нам кажется, что наступает конец света», — заметил Песков

Вместе с тем он посетовал, что мир фактически лишился международного права, которое теперь существует лишь на бумаге. Песков полагает, что нужно придерживаться заданного президентом Владимиром Путиным вектора — «на фоне шторма нужно сосредоточиться на себе, своем потенциале и быть собранными».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США должны прояснить миру свои планы по ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке.