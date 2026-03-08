Реклама

16:00, 8 марта 2026

Путь Украины в ЕС нашли в мусорном ведре

Зайончковская-Герник: План ЕК по вступлению Украины в ЕС попал в мусорное ведро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sebastian Gollnow / Picture alliance via Getty Images

План Европейской комиссии (ЕК) по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) «попал в мусорное ведро». Об этом написала депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в своем аккаунте в X.

«Хорошие новости! Большинство стран отвергли идею ускоренного вступления Украины в ЕС! Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в итоге оказалось в мусорном ведре!» — восхитилась политик.

При этом Зайончковская-Герник подчеркнула, что провал евроинтеграции Киева является ударом для всех проукраинских политиков Евросоюза и лично президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский подверг ЕС резкой критике за отсутствие прогресса по кредиту для Киева и новым санкциям против России. Политик пожаловался, что блокировка обеих инициатив по-прежнему продолжается. Выделению обоих пакетов помощи препятствует Венгрия.

